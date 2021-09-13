  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BioNTech CEO'su Uğur Şahin’den yeni açıklama: Bu yıl 5-11 yaş arasına da aşı uygulanabilir!

Saç ekim merkezleriyle ilgili korkunç açıklama!

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken "MİUS" mesajı

Magazin dünyasında çarşaf çarşaf rezillik! Şarkıcı Ece Mumay'ın eşcinsellik sevdası

Taliban'a açık açık soruldu: Erdoğan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ahmet Davutoğlu, 'Siz de evlatlarınıza sahip çıksaydınız' demişti! O anne sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı

7 kişi hayatını kaybetmişti! MİT’ten o iddialara cevap

Bağımsızlık referandumu için tarih verdiler... Resmen ayrılıyorlar

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştirdi! Avrupa'nın en büyüğü

6 ülkede yaşayan vatandaşlarını uyardılar! ‘Olası saldırılara’ karşı çağrı
Lübnan’da dişçide jeneratör patladı: 7 yaralı
Kırklareli'nde bulundu! Hemen imha edildi
Toprağı eşeleyen köpek 14. yüzyıldan kalma hazine buldu!
Işık ihlali faciaya yol açtı
Dünya Rusya'dan tehdit: Yıkıcı tavırlarına devam etmesi halinde...
Dünya

Rusya'dan tehdit: Yıkıcı tavırlarına devam etmesi halinde...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınan Rusya vatandaşı Alexander Francetti ile ilgili bilgi isteyerek, misilleme tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 23:14:00 -
Rusya'dan tehdit: Yıkıcı tavırlarına devam etmesi halinde...

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya’dan Rus Alexander Francetti'nin başkent Prag’da dün gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, “Francetti'nin Prag Havalimanı'nda gözaltına alınmasına ilişkin Çekya’nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka ile yaptığımız görüşmede, Çek makamlarının eylemlerinin nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi istedik. Büyükelçiyi, Çekya’nın Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik yıkıcı tavırlarının devam etmesi halinde Çekya ile ikili ilişkilerin çok daha kötü noktalara gidebileceği konusunda uyardık” dedi.

Ukrayna tarafından Kırım'ın ilhakıyla bağlantılı olaylara karışmakla suçlanan Francetti, Ukrayna'nın talebi üzerine dün Prag Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Rusya'nın Prag Büyükelçiliği Sözcüsü Nikolai Bryakin yaptığı açıklamada, Rus diplomatların, Çek makamlarının temsilcileri ve gözaltına alınan Francetti’nin akrabalarıyla temas halinde olduğunu söylemişti.

Edinilen bilgilere göre, Prag’da tutulan Francetti 2014 yılında Kırım'ın ilhakına aktif olarak katılan paramiliter oluşumlardan birinin başında yer aldı. Sivastopol civarında görevli istihbarat grubu North Wind'e liderlik eden Francetti’nin 2000 yılından bu yana Prag'da daimi ikametgahı bulunuyor. Prag’da fitness eğitmenliği yapan Francetti, dönüşümlü olarak Prag ve Kırım'da yaşıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay