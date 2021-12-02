Rusya'dan Tatar zulmü

Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Salavat kentindeki cezaevinde alıkonulan Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev, avukat Emil Kurbedinov’a mektup yazdı. Mektupta siyasi tutsak, cezaevinde alıkonulduğu 516 günden 426’sını hücre cezasında geçirdiğini bildirdi. Devamlı olarak asılsız nedenlerden dolayı hücre cezasına gönderildiğini aktaran Teymur Abdullayev, “Şu an 22 Ekim 2021 tarihinden beri yine hücre cezasındayım ve daha ne kadar burada kalacağım belli değil. Cezaevi yönetiminin bana karşı sergilediği davranışları ayrımcılık olarak görüyorum. Alıkonulma şartları çok kötü, tüm bunlar sağlık durumumun kötüleşmesine sebep oluyor.” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte siyasi tutsak, Rus propaganda haber ajansı Russia Today muhabirlerinin Kırım Tatar siyasi tutsakları ile röportaj yapmak istediğini bildirerek, “Ben ve diğer siyasi tutsaklar, güvensizlik nedeniyle onların bu teklifini reddettik.” diye konuştu.