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Dünya Rusya'dan SWIFT hamlesi! Doların tahtını sarsmak için hazırlık yapıyorlar
Dünya

Rusya'dan SWIFT hamlesi! Doların tahtını sarsmak için hazırlık yapıyorlar

Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dolar işlemlerinin güvenilirliğinin şüpheli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 22:53:00 -
Rusya'dan SWIFT hamlesi! Doların tahtını sarsmak için hazırlık yapıyorlar

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Zaharova, Rus hükümetinin SWIFT dışında bırakılma olasılığını henüz hipotetik gördüğünü ancak risklerin ve olası zarar azaltılması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Rusya Merkez Bankası'nın Finansal Mesajlaşma Sistemi'ni SWIFT'in alternatifi olarak gördüklerini kaydeden Zaharova, hükümetin bu sistemi Avrupa'nın SEPA, İran'ın SEPAM, Çin'in CUP ve CIPS gibi yabancı sistemlerle uyumlu hale getirmenin yollarını aradığını söyledi.

'Dolar işlemlerinin güvenilirliğiyle ilgili şüpheleri artıyor'

Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin günümüzdeki eylemlerinin dolar işlemlerinin güvenilirliğiyle ilgili şüpheleri artırdığının altını çizdi.

Zaharova, "Washington'un günümüzde sergilediği yaptırım 'gönüllülüğü', dolar işlemlerinin güvenilirliğiyle ilgili şüpheleri daha da artırıyor. Bu koşullarda, herhangi bir devletin finansal sisteminin bağımsızlığını ve dış tehditlere karşı dayanıklılığını pekiştirme görevi, giderek daha öncelikli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Dolara bağımlılığın azaltılması gerektiğine dair tartışmaların en az 10 yıldır sürdüğünü, ABD finans piyasasındaki sarsıntılar ile onu izleyen küresel mali krizin küresel ekonominin dolar hakimiyeti karşısındaki kırılganlığını artırdığını belirten Zaharova, bu durumun tek bir para biriminin liderliğine dayanan küresel döviz sistemiyle ilgili şüpheler doğurduğunun vurguladı.

Rusya'nın SWIFT sistemi ile bağlantısının kesilmesi olasılığı, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ilk dalgasının ardından 2014 yılında tartışılmaya başlanmıştı. Rusya’yı sistemden çıkartma senaryosu, Rus dış istihbaratı (GRU) eski çalışanı Sergey Skripal'i zehirlemekle suçlanan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar bağlamında da değerlendirilmişti.

Rus yetkililer, SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda bankaları olası sorunlardan korumak amacıyla Aralık 2014'ten bu yana Rusya Federasyonu Merkez Bankası, kredi kuruluşlarına yurtiçi işlemler ile ilgili SWIFT formatlarında finansal mesajları aktarmayı amaçlayan alternatif mesajlaşma sistemini (SPFS) kurdu.

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