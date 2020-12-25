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Dünya Rusya'dan Suriye ile ilgili yeni hamle
Dünya

Rusya'dan Suriye ile ilgili yeni hamle

Suriye'yi Esed ile kan gölüne çeviren Rusya, Rakka'da bulunan Ayn İsa kasabasında askeri üs kurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:39:00 -
Rusya'dan Suriye ile ilgili yeni hamle

Rusya, Suriye'nin Rakka ili kuzeyindeki Ayn İsa kasabasının güneyinde askeri üs kurdu.

Ayn İsa kasabasının güney kırsalındaki Kalata köyünde Rus güçleri tarafından yeni bir askeri üs kuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, içinde askeri ve lojistik teçhizat bulunan kapalı konteynerlerle yüklü 22 kamyonluk bir konvoyun, 24 Aralık’ta Rus güçler tarafından Ayn İsa’daki üslere getirildiği belirtildi.

Geçtiğimiz pazartesi Türk ve Rus subaylar Ayn İsa'daki koşulları görüşmek üzere Rakka kırsalındaki Şarkrak silolarında bir araya geldi ancak toplantıdan beklentileri karşılayan bir sonuç alınamadı.

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