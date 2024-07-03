  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teröristlerden büyük alçaklık! Köyleri ateşe vermeye başladılar

İşte Kayseri'deki provokasyonu tetikleyen yalanlar! Halk TV’nin haltları

"Tüccar" görünümlü alçaklar şimdi de bunu yapmaya başladı! Yahu yazıktır, günahtır

‘Çalışma hakkı’ ve ‘ayrımcılık yasağı’nı çiğnedi! İBB'deki işçi kıyımına ceza!

Dev zafer Avrupa basınında! Osmanlılar gümbür gümbür geliyor

Dünyaca ünlü ABD'li milyarder sessiz sedasız Türk şirketini satın aldı

CHP’li Başkandan israf itirafı! Bir kiraz festivaline 1.8 milyon harcamış!

Ayakkabı boyacısı “Dosyanı ben hallederim’ diyerek… Yıl olmuş 2024 bu numaraları halen yiyen var’

Fotoğraflarla tarihi değişim! Eskiden böyleydi şimdi böyle oldu

Başbağlar'ı da hatırlayacak mısın?
Gündem Rusya'dan Suriye açıklaması! Verecekleri tepki merak ediliyordu
Gündem

Rusya'dan Suriye açıklaması! Verecekleri tepki merak ediliyordu

Yeniakit Publisher
2024-07-03 15:01:00 - 2024-07-03 15:03:24
Rusya'dan Suriye açıklaması! Verecekleri tepki merak ediliyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak için Kazakistana gitti. Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında Putin ile bir araya gelerek Suriye'deki olaylar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana’da olacak.

PUTİN'LE KRİTİK GÖRÜŞME!

Gözler, Erdoğan-Putin görüşmesine çevrilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Daşkanı Putin ile zirvenin ilk günü bir araya geleceği belirtiliyor. Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ RUSYA'DAN AÇIKLAMA!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız." dedi.

Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SURİYE KONUSU ELE ALINACAK

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini dile getiren Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var." diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Peskov "İkili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman, kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut, ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız."

Sözcü Peskov, herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.

Rusya sarsılmıştı: Erdoğan'dan Putin'e telefon
Rusya sarsılmıştı: Erdoğan'dan Putin'e telefon

Gündem

Rusya sarsılmıştı: Erdoğan'dan Putin'e telefon

Putin 2. soğuk savaşın ateşini yaktı
Putin 2. soğuk savaşın ateşini yaktı

Dünya

Putin 2. soğuk savaşın ateşini yaktı

Putin özür dileyip Türkiye'nin kapısını çalmıştı! Ankara resmen Moskova'yı ipten aldı
Putin özür dileyip Türkiye'nin kapısını çalmıştı! Ankara resmen Moskova'yı ipten aldı

Ekonomi

Putin özür dileyip Türkiye'nin kapısını çalmıştı! Ankara resmen Moskova'yı ipten aldı

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin açıklaması
Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin açıklaması

Gündem

Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23