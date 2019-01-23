Rusya'dan Suriye açıklaması: Somut adım yok Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Somut adımlar görmüyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi, Rusya'dan ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili bir açıklama geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz" denildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesinde durumun giderek kötüleştiğini de belirtti. Rus sözcü Zaharova, El Nusra militanlarının bölgenin kontrolünün neredeyse tamamını ele geçirdiğini kaydetti. "Tehdit oluşturuyor" Zaharova, "Devam eden provokasyonlar, sivillere, Suriye askeri personeline ve Rus Hmeymim hava üssüne tehdit oluşturuyor" dedi. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi direktörü korgeneral Sergey Solomatin ise, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durumun kötüye gittiği konusunda Türkiye'ye bilgi verdiklerini ifade etti.

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