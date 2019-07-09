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Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Amerika Birleşik Devletleri ile gerilim yaşayan Rusya, Hindistan'a 5. nesil Su-57 uçağının geliştirilmesi konusunda oluşturulacak programa katılmayı teklif etti.

09 Temmuz 2019 Salı 16:02
Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Drojhof, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Drojhof öncelikle Su-57 Projesinin devam ettirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Rusya'nın 5. nesil uçağı Su-57'nin benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirten Rus yetkili ilginç bir teklifte bulundu.

Drojhof, Rusya'nın Hindistan'a 5. nesil Su-57 uçağının geliştirilmesi konusunda oluşturulacak programa katılmayı teklif ettiğini belirtti.

Star.com.tr'de yer alan habere göre; Su-57'nin benzersiz özelliklere sahip olduğunu ifade eden Rus yetkili, 'Biz hazırız ve Hintli ortaklarımızı bu programa katılmaya davet ediyoruz.' dedi.

İlk uçuşunu 29 Ocak 2010'da gerçekleştiren Rusya'nın 5. nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-57, uzun ve kısa menzillerdeki her türlü hava, kara ve deniz hedefini vurmak için tasarlandı.

Su-57'de seleflerine kıyasla kullanılan kompozit malzemeler, inovasyon teknolojileri ve uçağın aerodinamik yapılandırması sayesinde hem bir saldırı uçağı hem de bir savaş uçağı işlevlerini birleştiriyor.

Su-57 savaş uçağının özellikleri:

Gizliliğiyle de ön plana çıkan uçak, radar ve kızılötesinde düşük iz bırakıyor.

Uçak daha önemli hava hedeflerini tehdit eden unsurlara karşı hava üstünlüğünü sağlamaya odaklanıyor.

Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.

5,8 saat uçabiliyor ve 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor.

35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. Su-57 Projesi
  2. Su-57
  3. F-35

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