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Dünya Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması
Dünya

Rusya'dan 'sözde soykırım' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını skandal bir şekilde 'soykırım' olarak tanımlamasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 15:02:00 - 2021-04-26 15:43:23

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasının ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından 'soykırım' olarak söz etmiş ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Putsavar

BİZİM İRAN VE KATAR DIŞINDA DOSTUMUZ YOKK.AL BİR HAÇLIYI VUR ÖTEKİNE.RUHANİ DERİM HUMEYNİ DERİM BAŞKA BİR ŞEY DEMEM.
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