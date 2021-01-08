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Dünya Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a çağrı
Dünya

Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a çağrı

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Kongresi'ndeki olaylar nedeniyle sosyal medya hesapları askıya alınan ABD Başkanı Donald Trump'a Telegram hesabı açmasını tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:08:00 -
Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a çağrı

Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump'a ait Twitter hesabını etiketleyerek bir mesaj paylaşan Polyanskiy, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız! Görünen o ki, kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor!" diye yazdı.

Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınmasıyla ilgili bir diğer açıklama Rus senatör Puşkov'dan geldi.

Telegram hesabından açıklama yapan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov, "İfade özgürlüğü dayanılmaz olduğunda, oyun sona erer. Ancak mevcut başkanın hapse atılması yönünde serbestçe çağrı yapabilir ve onu istediğiniz her şeyle suçlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ni 4 saat süreyle işgal etmesi sonrası Facebook, Instagram, Twitch ve Twitter ABD Başkanı'nın hesaplarını askıya almıştı.

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