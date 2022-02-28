Rusya'dan son dakika açıklaması: Kiev'i boşaltın, vuracağız

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta önceki gün önemli gelişmeler yaşandı. İki ülke "ön koşulsuz" olarak müzakere mutabakatına varırken, görüşmeden çıkacak sonuçlar merakla beklenmeye başladı. Müzakereye çok kısa bir süre kala Rusya tarafından da dikkat çeken bir hamle geldi.

"Bu yol açık ve güvenlidir"

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sivillerin kentten ayrılmasına izin verileceği belirtildi. Sözcünün açıklamasında, "Ukraynalı bütün siviller Kiev-Vasylkiv yolu üzerinden Ukrayna başkentinden özgürce ayrılabilirler. Rusya sadece askeri unsurlara saldıracaktır ve siviller risk altında değildir. Bu yol açık ve güvenlidir" ifadesini kullandı.