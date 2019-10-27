Rusya'dan şoke eden Bağdadi çıkışı! Çelişkiler var

ABD, Suriye’de düzenlenen bir operasyonla Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Ayrıca operasyonun düzenleneceğine dair Rusya’ya da bilgi verdiklerini söyleyen ABD Lideri Trump, “Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı” demişti.



Bu açıklamanın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi.





Konaşenkov, “Bu operasyonda yer alan doğrudan katılımcı ve ülke sayısındaki artış ve her birisinin tamamen çelişkili ayrıntılar vermesi, operasyonun gerçek ve başarılı olduğuna dair soru işaretleri ve şüpheler doğuruyor” dedi.



Trump’ın, “Ruslar, onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı” sözlerini de değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu operasyon sırasında ABD savaş uçaklarının İdlib gerilimi azaltma bölgesi hava sahasından geçişine yardımcı olunduğuna dair hiçbir bilgimiz yok” diye konuştu.





Konaşenkov, “Geçen cumartesi ve genel olarak son günlerde, ABD veya ‘uluslararası koalisyona’ ait savaş uçakları tarafından İdlib gerilimi azaltma bölgesine yönelik hava saldırıları tespit edilmedi” diye ekledi.