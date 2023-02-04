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Dünya Rusya'dan şok tehdit: Her türlü silahı kullanırız
Dünya

Rusya'dan şok tehdit: Her türlü silahı kullanırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın Donbass ve Kırım'ı hedef alması durumunda Rusya'nın vereceği yanıta ilişkin, "Tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 17:16:00 -
Rusya'dan şok tehdit: Her türlü silahı kullanırız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gazeteci Nadana Friedrichson'a röportaj verdi.

Medvedev, Batılı ülkelerin Rusya'ya saldırılar için Ukrayna'ya gönderilen silahlarla müzakere yolunu açtıkları yönündeki görüşlerini "hata" olarak nitelendirdi. Medvedev, "Sonuç tam tersi olacak. Bu durumda müzakere olmayacak. Yalnızca misilleme olacak. Kiev yönetimi altında kalan Ukrayna’nın tümü yanacak. Bu arada Pentagon'dakiler, daha nitelikli sonuçların ne olacağını iyi anlıyorlar” dedi.

Ukrayna ordusunun Rus ordusu kontrolündeki Donbass bölgesinde yer alan bazı kentlere ve Kırım'a saldırması durumunda Rusya'nın nasıl karşılık vereceğine dair soruyu yanıtlayan Medvedev, saldırının büyüklüğüne göre her türlü silahları kullanabileceklerini söyledi.

Medvedev, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Bu tür eylemlerin, nükleer caydırıcılığın temelleri de dahil olmak üzere Rus doktrinleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Medvedev, "Sizi temin ederim ki sert ve caydırıcı bir yanıt olacaktır" dedi.

 

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