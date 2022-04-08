Rusya’dan şok tehdit! Bu kez Ukrayna değil: NATO'ya girerseniz sizi yok ederisz

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı işgal Avrupa'daki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Rusya'nın saldırısı Finlandiya ve İsveç'i NATO ile ilişkilerini derinleştirmeye itti. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te düzenlediği tatbikata katılan iki ülke şimdilerde ittifaka katılıp katılmamayı tartışıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in İttifak’a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemesi gözleri kuzey ülkelerine çevirirken Rusya'nın bu duruma tepkisi gecikmedi.

"Yok ederiz" tehdidi

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının 'korkunç bir trajedi' olacağını belirterek tehditler savurdu. Finlandiya'nın NATO'ya katılması durumunda Rusya'nın "meşru hedefi" olacağını belirten milletvekili "Finlandiya bu hamlesi ile ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" dedi.

"Büyük bir stratejik hata yapar"

Finlandiya'nın Rusya ile yakın ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde uzun yıllardır geliştiğini iddia eden milletvekili Dzhabarov, Finlandiya'nın ülkelerinin yok edilmesi için bir kart imzalayacaklarının pek olası olmadığını belirterek, "Finlandiya bunu kabul ederse büyük bir stratejik hata yapar. Bu karar tüm Finlandiya halkı için büyük bir trajedi olur" dedi.

Mayıs ayı iddiası

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO kararının önümüzdeki haftalarda netleşeceğini belirtirken, ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti mayısın ilk haftasında NATO'ya başvuru yapılacağını iddia etti.