Rusya'dan şok eden petrol tehdidi! Bu olursa akaryakıt fiyatları uçacak

ABD, Rus petrolüne ambargo uygulaması için hem Avrupa'ya hem de Asya ülkelerine baskı yapmaya devam ederken, Rusya Enerji Bakanlığı bu baskıların petrol fiyatının 150 dolara kadar yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Brent petrol şu an 103 dolar civarında. Bu arada Reuters, Hindistan'ın en büyük petrol rafinerisi Indian Oil Corporation'ın Rus Ural petrolünü satın almayı durdurduğunu bildirdi. Habere göre Moskova, Delhi'ye "büyük bir indirim" teklif etti, ancak Biden'ın baskısı sonucu Hindistan geri adım atmaya başladı.

Rus yetkilier, "dost üllkelere" indirimli petrol satımaya hazır olduklarını vurguluyor. Son dönemde Türkiye'nin Rusya'dan petrol alımı da arttı.

Dün Biden ile Johnson, Rusya'ya petrol ambargosunun yaygınlaştırışması konusunu ele aldı.

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