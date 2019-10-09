0553 313 94 23

Rusya'dan skandal harekat açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatı öncesi skandal açıklamalarda bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:11
Rusya'dan skandal harekat açıklaması!

Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, bölgedeki tüm sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, Çavuşoğlu’nun dünkü görüşmede Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duyduğunu bir kez daha teyit ettiğini aktardı.

Suriye'deki teröristler ve Esed rejimiyle görüştüler

Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması prensibine bağlı kalacağını belirttiğini kaydeden Lavrov, Rusya’nın Türkiye-Suriye sınırındaki sorunların çözümüne sevk etmek için Suriye’deki sözde Kürtler özde PKK'lılarla ve Esed rejimiyle temas kurduğunu da bildirdi.

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, Kazak mevkidaşı Muhtar Tileuberdi ile verdiği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya’nın Esed rejimi ve sözde Kürtlere sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptığını ve diyaloğun başlaması için katkıda bulunacağını ifade etti.

Lavrov, "Bizim tavrımız kesinlikle Suriye’nin bu bölgesindeki sorunların Şam ve buralarda yaşayan Kürtlerin temsilcileri arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yana" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:11
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  3. Nur Sultan
  4. Muhtar Tileuberdi
  5. Rusya harekat açıklaması

YORUM YAZ

  • ahmet koçakahmet koçak8 dk önce
    türkiye harekete geçincemi konuşarak halolmalı diyorsunuz.7 senedir bombaladınız taş taş üstünde bırakmadınız,dostunuz esed in etekleri tutuşunca konuşmayı devreye sokmak istiyorlar.rusya,abd,iran hiç biri bize dost değil al birini vur ötekine,

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra yaptığına bakın! Kemal Bey’den PKK’ya “hayat öpücüğü!”
  1. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
  2. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
  3. Vodafone’lular tek tıkla..
  4. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
  5. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
  6. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
  7. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
  8. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
  9. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
  10. Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ..
  11. Ünlülerden operasyona destek..
  12. Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve..
  13. Van'da tehdit ve yaralama suçundan..
  14. Bakan müjdeyi verdi! Büyük destek..
  15. Ağır silahlarla yola çıktılar!..
  16. Moses Chelsea'ye dönüyor
  17. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı..
  18. Abdullah Avcı: Bu sıradan bir 3 puan..
  19. THY’nin başvuru sayfası kilitlendi
  20. İstanbul'da korkutan deprem
  21. Ortaya çıktı! Trump-Erdoğan..
  22. Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi..
  23. Rusya'dan skandal harekat açıklaması!
  24. Türkiye'den ABD'nin son açıklamasına..
  25. 'Gezegende Türkiye'den başka dost..
  26. Türkiye-Irak sınırında tatbikat..
  27. Balkanlar’a barış ve kardeşlik yolu
  28. Türkiye geliyor! Mevzilerden kaçtılar
  29. CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
  30. EYT son dakika gelişmesi 9 Ekim! Erken..
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

Günün Karikatürü

9 Ekim 2019
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor