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Dünya Rusya'dan savaş yanlılarına şok! 'Ukrayna’yı tehdit ettiğimize dair iddialar saçma'
Dünya

Rusya'dan savaş yanlılarına şok! 'Ukrayna’yı tehdit ettiğimize dair iddialar saçma'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ülkesinin Ukrayna’yı işgal etme niyetiyle ilgili iddiaları yalanlayarak, bunların tamamen saçma olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:42:00 - 2022-01-30 15:44:04
Rusya'dan savaş yanlılarına şok! 'Ukrayna’yı tehdit ettiğimize dair iddialar saçma'

Interfax haber ajansının haberine göre, Patruşev bugün Saint Petersburg’da Leningrad Kuşatması kurbanlarını anmak için düzenlenen törende basına yaptığı açıklamada, “Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği söyleniyor. Bu tamamen saçma. Herhangi bir tehdit yok. Resmi yetkililer de dahil olmak Ukraynalılar da herhangi bir tehdit olmadığını açıklıyor” dedi.

Rusya’nın savaş istemediğine vurgu yapan Patruşev, “Onu dayatanlar, özellikle Batıdakiler çıkarcı arzularının peşinden koşuyor” şeklinde konuştu.

ABD ve diğer Batılı ülkeler, Rusya’nın Ukrayna sınırlarına 100 binden fazla asker sevk etmesinin ardından işgal hazırlığında olmasından endişe ediyor. Rusya ise, komşusunu işgal etme niyetinde olmadığını savunuyor.

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