Rusya'dan savaş hazırlığı

Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.

Kaç askerin dahil olduğu bilinmiyor

Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor.

Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi.