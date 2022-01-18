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Dünya Rusya'dan savaş hazırlığı
Dünya

Rusya'dan savaş hazırlığı

Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizinde artan gerilim nedeniyle Rusya, Belarus'la birlikte savaş tatbikatlarına başladı. Belarus tarafından gelen açıklamaya göre 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlar iki aşamalı olacak. Kaç askerin tatbikatta görev aldığı ise açıklanmadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 17:02:00 - 2022-01-18 17:03:13
Rusya'dan savaş hazırlığı

Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.

Kaç askerin dahil olduğu bilinmiyor

Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor.

Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi.

 

 

 

 

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