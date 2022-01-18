Rusya'dan savaş hazırlığı
Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass krizinde artan gerilim nedeniyle Rusya, Belarus'la birlikte savaş tatbikatlarına başladı. Belarus tarafından gelen açıklamaya göre 20 Şubat'a kadar devam edecek tatbikatlar iki aşamalı olacak. Kaç askerin tatbikatta görev aldığı ise açıklanmadı.
Rus birlikleri, askeri tatbikatlar için Belarus'a gitmeye başladı. Belarus Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Belarus Cumhuriyeti, batı ve güney sınırları dahil olmak üzere, devam eden gerginlik nedeniyle savaşa hazırlık tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor" denildi.
Kaç askerin dahil olduğu bilinmiyor
Rusya'nın bir müttefiki konumunda olan Belarus, yoğun bir diploması yürütüyor.
Bugün yapılan açıklamada, tatbikatarın iki aşamalı gerçekleşeceği bilgisi verildi.