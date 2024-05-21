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Ekonomi Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir
Ekonomi

Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir

Yeniakit Publisher
2024-05-21 18:26:00 -
Rusya'dan şaşırtan Türkiye uyarısı: Acele edin kalmayabilir

Rusya Tur Operatörleri Birliği, Haziran ayında Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Rus vatandaşları için 'Acele edin, yer kalmayabilir' uyarısı yaptı.

ATOR Haziran ayında Türkiye, Mısır, BAE ve diğer Müslüman ülkelerde tatil yapmayı planlayan turistlerin rezervasyonlarını acele etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Kurban bayramı sebebiyle oteller yerli turistlerle dolu olacak

ATOR bu yıl 16 Haziran'da başlayacak 4 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle 16-23 Haziran haftasında Türkiye'de bir çok otelin yerli turistler tarafından doldurulacağına dikkat çekti. ATOR Kurban bayramı döneminde Antalya gibi sahil bölgelerinde yoğunluk sebebiyle uygun fiyatlı konaklama imkanı bulunamayacağını belirterek Rus turistlere rezervasyonlarını bir an önce yaptırmaları gerektiği çağrısında bulundu.

ATOR Vestnik'e değerlendirmelerde bulunan Rus tur operatörü FUN&SUN'un uzmanları şu ifadeleri kullandı: " Tur operatörleri ve otelciler, Türkiye Mısır ve BAE'de tatil yapmayı planlayan turistlere önceden rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyor. Bu özellikle 5 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar olan tarihler için geçerlidir. Bu dönemde yerel halk kendi ülkelerindeki otellerde tatil rezervasyonu yapıyor."

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