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Dünya

Rusya’dan saldırı açıklaması: Rus ve Türk askerleri...

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Üç Rus askeri hafif yaralandı. Türk zırhlı aracının mürettebatı arasında da yaralılar var" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:03:00 -
Rusya’dan saldırı açıklaması: Rus ve Türk askerleri...

Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’de İdlib’deki M4 karayolu üzerinde gerçekleştirilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında, konvoyun ilerlediği güzergâh üzerinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Üç Rus askeri hafif yaralandı. Türk zırhlı aracının mürettebatı arasında da yaralılar var. Tüm yaralılar söz konusu bölgeden hızla tahliye edildi. Rus askerleri Hmeymim Askeri Üssü’ne sevk edildi ve burada gerekli tıbbi yardım sağlandı. Hayati tehlikeleri yok” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, devriye görevine ara verildi, bölgedeki teçhizatın tahliyesi gerçekleştiriliyor. Patlama neticesinde Rus askeri polislerinin zırhlı personel taşıyıcı aracı ve Türkiye’ye ait bir zırhlı araç zarar gördü. Rus birlikleri, Türk askerleri ve Suriyeli güvenlik güçleri ile birlikte İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan militanların saldırının arkasında olup olmadığını araştırıyor.

Saldırının sabah saat 8:50’de, 20. ortak devriye görevi sırasında gerçekleştirildiği bilgisi de verilen bilgiler arasında.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı! Yaralılar var
Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı! Yaralılar var

Dünya

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı! Yaralılar var

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Yorumlar

abdrhman

orada devriye atılacağına oranın önce temizlenmesi gerekir. mal gibi devriye atılırsa hedef durumuna gelirsiniz.
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