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Teknoloji Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi için gereken teknoloji transferine başlanıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 15:44:00 -
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

S-400'lerin üreticisi Rus Rosoboronexport şirketinin Genel Direktörü Miheyev, Dubai Airshow Havacılık Fuarında yaptığı açıklamada, "Türkiye ile S-400'lerle ilgili teknoloji (transferi) konusunda işbirliğine başladık. Bazı parçaları (ve üretimini) yerelleştiriyoruz, bu konuda çalışmalara başladık" dedi.

Türkiye'de S-400'ün hangi parçaları üretilecek?

Ankara ile yapılan mevcut anlaşmalarının, S-400 tedarikinin yanında, sistemin parçalarının bir kısmının Türkiye'de üretilmesi koşulunu da içerdiğini anımsatan Rosoboronexport Genel Direktörü, Türkiye'de üretilecek parçaların hangileri olduğuna ilişkin herhangi bir detay vermedi.
Daha önce Miheyev, Türkiye'ye ikinci bir parti S-400 sistemi tedariki için yakında anlaşma imzalanabileceğini duyurmuştu.

Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldık

Ankara, şimdiye dek Rusya'dan 4 S-400 bataryası satın aldı. Söz konusu tedariki içeren anlaşmanın 2.5 milyar dolar değerinde olduğu biliniyor. Rosoboronexport yetkilileri, 2019'un ekim ayındaki hava savunma sisteminin roketler dahil tüm parçalarını Türkiye'ye teslim ederek, anlaşmanın şartlarını belirlenen zamandan daha önce yerine getirdiklerini açıklamıştı.

İkinci parti alınırsa öncelik Türkiye'nin olacak

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon da bulunuyor. Bu, Türkiye’nin ikinci partiyi satın almak istemesi hâlinde Türkiye'ye teslimata öncelik verileceği anlamına geliyor.

ABD, bir NATO ülkesi olmasına rağmen Rusya'dan savunma sistemi satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında bir dizi yaptırım uyguluyor.

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