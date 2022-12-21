Rusya'dan Ruslara Türkiye uyarısı: Hemen alın zam gelecek
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) uzmanları, Rus turistlere Türkiye'ye yönelik tur planlarının bir an önce yapmaları gerektiğini bildirdi.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) uzmanları, Rus turistlere Türkiye'de gelecek yıl ekonomik tatil yapmaları için yol gösterdi.
Ülkenin en önemli turizm birliğinin web sitesinde yayınlanan makalede, Fun&Sun şirketinin CEO'su Vladimir Rubtsov'a atfen, "2023 yazında Türk otellerinde tatil bu yıla göre ortalama yüzde 15-20 daha pahalı olacak. Önceden tur rezervasyonu yaparak büyük tasarruf edebilirsiniz" görüşüne yer verildi.
Rus uzman, "Gelecek yaz sezonu için Türkiye turlarını yüzde 60'a varan avantajla satın alabilirsiniz. Ancak erken rezervasyon döneminin sonuna doğru indirim oranları azalacak. Nisan ayında indirim sadece yüzde 10 düzeyinde olacaktır" dedi.