Rusya'dan Putin'in elindeki bardakla ilgili ilginç açıklama

Sosyal medya kullanıcılarının Putin’in bardağı ile ilgili çeşitli spekülasyonları üzerine Peskov, gazetecilere Putin’in sürekli olarak çay içtiğini ve bu nedenle termos bardağından yanından ayırmadığını açıkladı.

Peskov, gazetecilerin bu yöndeki soruları üzerine, “Google’da araştırırsanız bu bardak ile ilgili bir ya da iki yıl öncesine ait hikayelerimizi bulursunuz. Eski bir hikaye, bu nedenle ancak şimdi dikkat çekiyor olması garip” yanıtını verdi.