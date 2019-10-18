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Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 20:30
Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'den, Suriye'deki operasyonun askıya alınması yönünde ABD ile varılan anlaşma hakkında bilgi almayı umduklarını söyledi. Anlaşma sonrası bir açıklama da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeyine ilişkin yapılan anlaşma hakkında konuştu.

Peskov basın toplantısında, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, "Türkiye'den bilgi almayı umuyoruz" dedi.

Lavrov da açıklama yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ABD heyeti ile Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üzerine vardığı anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin kendi sınır güvenliği ile ilgili meşru kaygılarını anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Biz 1998 yılında yapılan Adana Mutabakatı'nın uygulanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla bu anlaşmanın taraflarıyla henüz uygulanmayan anlaşmanın uygulanması yönünde temaslar kurmayı hedefliyoruz. Suriye'nin otoritesi ve Kürt oluşumları ve liderleriyle Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sorunun diyalog yoluyla çözülmesini savunuyoruz" dedi.

"Tüm çabamızı sergileyeceğiz"

Suriye'nin toprak bütünlüğü dahilinde yeniden bir yol belirlenmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Bu yollar Türkiye'nin sınır güvenliği ve hassasiyetleri doğrultusunda uygulanmalı. Ortadoğu'nun bir kısmında biriken çelişkiler göz önüne alındığında bunu çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ancak başarılı olunması için tüm çabamızı sergileyeceğiz" dedi.

"Operasyonu meşru olarak görüyoruz"

Lavrov, ABD ile Türkiye arasında anlaşmaya varılan mutabakat ile ilgili olarak, "Suriye'nin egemenliğini ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı" ifadelerini kullandı. "Bazı ülke liderlerinin Türkiye'nin operasyonunun meşru olmadığını savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna ise Lavrov, "Biz zaten net ifadeler kullandık. Türkiye'nin şu anda Suriye'de varlığını koruyan terörist tehditlere karşısında sınır güvenliğini korumaya çalışmasını meşru olarak görüyoruz. Aynı zamanda sorunun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde cevap verdi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 20:30
  1. Adana
  2. Rusya

YORUM YAZ

  • Enes Enes 28 dk önce
    Rusya önümüzden çekil yoksa Türk'ün öfkesinin tadına sende bakarsın.
  • YasinYasin43 dk önce
    Rusya yaglanmayi kessin biz iran degiliz!

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