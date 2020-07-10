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Dünya

Rusya’dan peş peşe Ayasofya açıklamaları: Türkiye bize güvence verdi

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:32:00 - 2020-07-10 18:36:11
Rusya’dan peş peşe Ayasofya açıklamaları: Türkiye bize güvence verdi

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Andrey Klimov, Ayasofya'nın statüsünün müzeden camiye dönüştürülmesine rağmen Türk siyasetçilerin Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya girmeye devam edebileceği konusunda güvence verdiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Klimov, "Bugün Türkiye'den üst düzey siyasetçilerle konuştum. Rusya'dan gidenler de dahil Hristiyanların Ayasofya'ya erişiminin önceden olduğu gibi sağlanacağına dair güvence verdiler" dedi.

Türkiye'nin egemen bir ülke, BM üyesi olduğunu ve kendi topraklarındaki kararları kendisinin aldığını kaydeden Klimov, bunun yanında Türkiye'nin UNESCO nezdinde yükümlülükleri olduğunu belirtti.

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Yorumlar

Putsavar

rusya cok komik ya. kuyrugu dik tutma derdi. sanki diger camilere erisimi yasak gevurun
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SOKAĞIN SESİ

NAMAZ KILANLARI İZLEMEK YASAK OLMAZ. MÜSLÜMANLARIN DIŞINDAKİLER, ALLAH'A NASIL İBADET YAPILIR GÖRSÜNLER.
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