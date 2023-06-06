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Dünya Rusya’dan olay çıkış: NATO tatbikatına misilleme 15 Haziran'a kadar sürecek! 25 uçak yer aldı, sessizliğini koruyor!
Dünya

Rusya’dan olay çıkış: NATO tatbikatına misilleme 15 Haziran'a kadar sürecek! 25 uçak yer aldı, sessizliğini koruyor!

Yeniakit Publisher
2023-06-06 00:41:00 - 2023-06-06 01:09:11
Rusya’dan olay çıkış: NATO tatbikatına misilleme 15 Haziran'a kadar sürecek! 25 uçak yer aldı, sessizliğini koruyor!

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikata misilleme olarak Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Rusya Savaşın tansiyonuna ilişkisine dair dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşım sonrası yetkililer sessizliğe büründü.

NATO'nun Baltık Denizi'nde başlattığı tatbikatın ardından Rusya’dan misilleme geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Baltık Denizi’nde 15 Haziran'a kadar sürecek tatbikat başlattığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "5-15 Haziran tarihleri arasında Baltık Denizi ve Kaliningrad Eğitim Sahaları'nda 2023 tatbikat yılına uygun olarak Baltık Filosu birliklerinin katılımıyla Koramiral Vladimir Vorobyov liderliğinde eğitim tatbikatı başladı. Tatbikata devriye gemileri ve korvetler, küçük füze gemileri ve füze botları, üs ve derin mayın tarama gemileri, 40'a yakın savaş gemisi, tekne ve destek gemileri katıldı. Ayrıca tatbikatta 3 bin 500 personel ve 25 uçak yer aldı" denildi.

Açıklamada, tatbikatın ana amacının filonun birimler arası koordinasyonunu arttırmak ve savaş durumuna geçiş olduğu belirtildi.

Pasifik Filosu da Okhotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı başka bir açıklamada ise Pasifik Filosu'nun Okhotsk Denizi ve Japon Denizi'nde tatbikata başladığını duyurdu. Bugün başlayan tatbikatın 20 Haziran tarihine kadar süreceği aktarılan açıklamada, "Pasifik Filosu'nun tatbikatına 60'dan fazla savaş gemisi ve destek gemisi, yaklaşık 35 deniz uçağı ve 11 binden fazla personel katılıyor" denildi.
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