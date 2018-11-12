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Rusya'dan o iddialara cevap: Biz yapmadık

Rusya, NATO tatbikatı sırasında Finlandiya ve Norveç'in hava trafiğinde yaşadığı GPS sorunuyla alakalı iddialara cevap verdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
Rusya'dan o iddialara cevap: Biz yapmadık

Rusya, NATO tatbikatı sırasında GPS blokajı uyguladığı iddialarına yanıt verdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada Finlandiya tarafının Rusya'ya yönelik GPS blokajı suçlamaları ile ilgili bir bilgileri olmadığı söylendi.

NATO’nun geçen hafta sona eren Norveç’teki askeri tatbikatı sırasında Norveç ve Finlandiya’daki GPS (Global Positioning System) sinyalleri kesintiye uğramışı.

Finlandiya Başbakanı Juha Sipila, bozulmadan dolayı Rusya’yı suçladı. Araçların dünyadaki konumunu gösteren GPS sinyallerindeki bozulma Norveç’teki hava trafiğini de etkilemişti.

Rusya’nın batı sınırı yakınında, NATO’nun soğuk savaş bitiminden sonra gerçekleştirdiği en büyük askeri tatbikatı “Trident Juncture 2018” sırasında Finlandiya ve Norveç’teki pilotlar GPS sinyallerini kaybetmişti.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:17
  1. Rusya
  2. NATO

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