Rusya’dan nükleer saldırı tehdidi!

Ukrayna, Rusya'daki askeri mevzileri hedef almak adına, Batı'nın tedarik ettiği uzun menzilli füzeleri kullanmak için Batı'dan izin istiyor ve bunun savaş çabaları için hayati öneme sahip olduğunu söylüyor.

Ancak Vladimir Putin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Kiev'e Rusya topraklarına Storm Shadow füzeleri atma izni vermesi halinde bunun NATO'nun Moskova'yla "savaşa girmesi" anlamına geleceği uyarısını yapmıştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de cumartesi günü Kremlin adına küfürlü bir mesaj yayımlayarak bir başka tehditte bulundu.

Moskova'nın Kiev'e desteğin artması halinde Batı'ya ve Ukrayna'ya karşı gerilimi tırmandıracağı yönünde sansasyonel tehditler savurduğu biliniyor. Medvedev'in tehditleri hep en agresif olanlar arasındaydı ve Putin'in yorumlarından ziyade Rus devlet medyası sunucularının abartılı açıklamalarına daha yakındı.

Eski Rusya Devlet Başkanı, Birleşik Krallık (BK) Dışişleri Bakanı David Lammy'nin önceki günlerde Kiev'e yaptığı ziyaretin ardından X'teki (Twitter) son paylaşımını yapmış ve Rusya'nın Britanya'yı "batırmak" için hipersonik füzeler kullanabileceğini öne sürmüştü.