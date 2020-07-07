Rusya'dan nükleer hamle! Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranının yapımına başlandı

Dünyanın tek nükleer buzkıran filosuna sahip olan Rusya'da, sınıfının en güçlü buzkıranının yapımına başlandığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren Rosatomflot şirketinden yapılan açıklamada, ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı ‘Rossiya’ süper güçlü nükleer buzkıranın yapımı için ilk metal kesmenin Primorskiy Kray’ın Bolşoy Kamen şehrindeki tersanede 6 Temmuz günü gerçekleştiği bildirildi.

"Dünyada eşi benzeri yok"

Rosatomflot şirketi ve Zvezda tersanesi geçen Nisan ayında ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı nükleer buzkıranın yapımıyla ilgili sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye göre geminin 2027’de hizmete girmesi planlanıyor.

Rosatomflot CEO’su Mustafa Kaşka, "10510 projeli geminin dünyada eşi benzeri yok. Sıra dışı nükleer buzkıran, Arktik bölgesinin doğusunda yıl boyunca garantili geçiş sağlayacak olağanüstü teknik özelliklere sahip. Rosatomflot’un, 10510 proje sayılı süper güçlü nükleer buzkırana ‘Rossiya’ adının verilmesi yönündeki teklif Rosatom devlet şirketi tarafından destek gördü" açıklamasında bulundu.

4 metre kalınlığında buzları kırabilecek

Nükleer buzkıran, ‘Aysberg’ tasarım bürosunun geliştirdiği projeye göre inşa edilecek. 120 MW’lık güce ve 22 knot hıza sahip aracın uzunluğu 209, eni 47.7 metre. Maksimum 4 metre kalınlığında buzları kırabilen gemi yaklaşık 700 bin ton displasmana sahip.

Buzkıran, RITM-400 tipi iki reaktörlü nükleer sevk gücü, her biri 37 MW’lık dört turbo jeneratörlü buhar türbini ve her biri 30 MW’lık dört tahrik motorlu elektrikli sevk sistemi ile donatılacak.