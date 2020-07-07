  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Rusya'dan nükleer hamle! Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranının yapımına başlandı

Rusya'da dünyanın en güçlü nükleer buzkıranının yapımına başlandığı bildirildi. 209 metre uzunluğa sahip olacak buzkıranın 2027'de hizmete girmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:46:00 -
Rusya'dan nükleer hamle! Dünyanın en güçlü nükleer buzkıranının yapımına başlandı

Dünyanın tek nükleer buzkıran filosuna sahip olan Rusya'da, sınıfının en güçlü buzkıranının yapımına başlandığı açıklandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom’un çatısı altında faaliyet gösteren Rosatomflot şirketinden yapılan açıklamada, ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı ‘Rossiya’ süper güçlü nükleer buzkıranın yapımı için ilk metal kesmenin Primorskiy Kray’ın Bolşoy Kamen şehrindeki tersanede 6 Temmuz günü gerçekleştiği bildirildi.

"Dünyada eşi benzeri yok"

Rosatomflot şirketi ve Zvezda tersanesi geçen Nisan ayında ‘Lider’ sınıfından 10510 proje sayılı nükleer buzkıranın yapımıyla ilgili sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye göre geminin 2027’de hizmete girmesi planlanıyor.

Rosatomflot CEO’su Mustafa Kaşka, "10510 projeli geminin dünyada eşi benzeri yok. Sıra dışı nükleer buzkıran, Arktik bölgesinin doğusunda yıl boyunca garantili geçiş sağlayacak olağanüstü teknik özelliklere sahip. Rosatomflot’un, 10510 proje sayılı süper güçlü nükleer buzkırana ‘Rossiya’ adının verilmesi yönündeki teklif Rosatom devlet şirketi tarafından destek gördü" açıklamasında bulundu.

4 metre kalınlığında buzları kırabilecek

Nükleer buzkıran, ‘Aysberg’ tasarım bürosunun geliştirdiği projeye göre inşa edilecek. 120 MW’lık güce ve 22 knot hıza sahip aracın uzunluğu 209, eni 47.7 metre. Maksimum 4 metre kalınlığında buzları kırabilen gemi yaklaşık 700 bin ton displasmana sahip.

Buzkıran, RITM-400 tipi iki reaktörlü nükleer sevk gücü, her biri 37 MW’lık dört turbo jeneratörlü buhar türbini ve her biri 30 MW’lık dört tahrik motorlu elektrikli sevk sistemi ile donatılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

2345

eğer bugün rusya dünyada en fazla birinci nükleer silahlara sahipse bu türk medeniyetlerinin türk ülkelerinin ne kendilerine nede islam ülkelerini bırakıp nükkeer silahları olmalarına engel olmaları yüzünden rusya dünyada 10.000 bilinen nükleer silahlara sahip birde bunun gizli bilinmeyen nükleer silahları var tarihten buyana islam ülkelerinin birini kendi haline bıraksaydız şimdi bir tek islam ülkesi tarihten buyana 5.000 nükleer silah sahibi olsaydı abd nato israil islam ülkelerini afrikada dahil işgal edip sömürüp darbe yapabilirmiydi türk medeniyetlerinden türk ülkelerinden nefret ediyorum padişahlara vezirlere daha nicesi türk krallara sultanlara lanet olsun allahın mahşer günü hepsinden davacı olacam
  • Yanıtla

mazlum

rusların her yaptığı icatta dünyada eşi benzeri yok diyorlar ama nedense her savaşıda kaybediyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı