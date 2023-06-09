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Dünya Rusya'dan NATO'ya misilleme
Dünya

Rusya'dan NATO'ya misilleme

Yeniakit Publisher
2023-06-09 08:55:00 -
Rusya'dan NATO'ya misilleme

Rusya, NATO üyesi ülkelerin yıllık Baltık tatbikatlarına başlamasından bir gün sonra aynı bölgede benzer bir adım attı. Rus ordusu, Baltık Denizi'nde 15 Haziran'a kadar sürmesi planlanan tatbikatlara 40 kadar gemi ve bot, 25 uçak ve yaklaşık 3,500 personelin katılacağını duyurdu.

Rusya, NATO üyesi ülkelerin yıllık Baltık tatbikatlarına başlamasından bir gün sonra aynı bölgede benzer bir adım attı.

Rus ordusu, Baltık Denizi'nde 15 Haziran'a kadar sürmesi planlanan tatbikatlara 40 kadar gemi ve bot, 25 uçak ve yaklaşık 3,500 personelin katılacağını duyurdu.

Moskova ayrıca Japon Denizi ve Okhotsk Denizi'nde Pasifik Filosundan 60'ın üzerinde savaş ve destek gemilerinin katılacağı tatbikatlara başladı.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, operasyonlarında NATO tarafında 6,000 personel, 50 gemi ve 45'ten fazla uçağın yer aldığını kaydetti.

Finlandiya, son tatbikata ilk kez bir ittifak üyesi olarak katılıyor. Finlandiya'nın 31'inci üye olarak 4 Nisan'da NATO'ya resmen katılması ittifakın Rusya'yla olan sınırını neredeyse iki katına çıkardı.
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Ülkenin, o tarihten bu yana 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Moskova'nın "karşı önlem" tehdidi ile karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Rusya'nın işgali, İsveç ve Finlandiya'nın "askeri bağlantısızlık" politikasından vazgeçmesine ve NATO'ya üyelik için başvuru yapmasına neden olmuştu.

Kaynak: Euronews

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