  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Moldova'ya sert tepki
Dünya

Rusya'dan Moldova'ya sert tepki

Moldova'nın Rus TV kanallarının lisanslarını iptal etmesine Rusya'dan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 23:08:00 -
Rusya'dan Moldova'ya sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'da bazı Rus TV kanallarının lisanslarının iptal edilmesine tepki göstererek, "Moldova'nın kararı, benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemidir" dedi.

Moldova'da, Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 ve Orhei TV gibi bazı TV kanallarının, Ukrayna'daki savaşı çarpıtarak haberleştirdiği gerekçesiyle lisanslarının iptal edilmesine Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'da alınan bu kararın uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "İlgili uluslararası kuruluşların yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz. Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kararla Moldova'da, Rusça konuşan kişilerin haklarından mahrum edildiğine ve yüzlerce medya çalışanın da işsiz kalacağına dikkat çeken Zaharova, "Rusça konuşan milyonlarca ülke sakini ülkenin son haber kaynaklarından da mahrum bırakılıyor. Sansürcü politikacıların iradesiyle yüzlerce gazeteci bir anda işini kaybedecek" dedi.

AB'den Rusya hakkında yeni karar! Bakalım Moskova ne yapacak?
AB'den Rusya hakkında yeni karar! Bakalım Moskova ne yapacak?

Dünya

AB'den Rusya hakkında yeni karar! Bakalım Moskova ne yapacak?

Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak
Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak

Ekonomi

Müthiş haber, 18 yıl sonra bir ilk! Başlıyor: Rusya'dan Türkiye'ye 2023'te gelecek, dolar yağacak

Rusya duyurdu: Rus Evi’nde posta ile gelen paket patladı
Rusya duyurdu: Rus Evi’nde posta ile gelen paket patladı

Dünya

Rusya duyurdu: Rus Evi’nde posta ile gelen paket patladı

Rusya'dan yaptırımlar sonrası AB'ye gözdağı! Avrupa'da tatbikata başladı
Rusya'dan yaptırımlar sonrası AB'ye gözdağı! Avrupa'da tatbikata başladı

Dünya

Rusya'dan yaptırımlar sonrası AB'ye gözdağı! Avrupa'da tatbikata başladı

Rusya'dan Türkiye'ye büyük kalleşlik! 'Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz' diyerek duyurdular
Rusya'dan Türkiye'ye büyük kalleşlik! 'Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz' diyerek duyurdular

Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye büyük kalleşlik! 'Ankara'yı ikna etmeye çalışıyoruz' diyerek duyurdular

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit: Kendinize zarar
Rusya'dan Avrupa'ya tehdit: Kendinize zarar

Dünya

Rusya'dan Avrupa'ya tehdit: Kendinize zarar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23