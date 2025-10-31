Rusya'dan misilleme: AB yaptırımlarına karşılık bazı Avrupa temsilcilerine ülkeye giriş yasağı

Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim, karşılıklı yaptırım kararlarıyla tırmanmaya devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB'nin son yaptırım paketine sert bir karşılık verdi.

RUSYA, AB'NİN 19. YAPTIRIM PAKETİNİ KINADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin 23 Ekim'de Rusya'ya yönelik onayladığı 19. yaptırım paketinin "gayrimeşru" ve "düşmanca" bir karar olduğu vurgulandı.

Bu karara tepki olarak Rus tarafı, misilleme amaçlı yeni bir yaptırım listesi oluşturulduğunu duyurdu. Bakanlık, "Rus tarafı, Brüksel'in Rusya karşıtı politikasına uyum sağlayan Avrupa kurumları, AB üye ülkeleri ve bazı Avrupa devletleri temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesini önemli ölçüde genişletti," ifadelerine yer verdi.

KİMLERE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ?

Genişletilen yaptırım listesine dahil edilen ve Rusya'ya girişi yasaklanan şahıslar arasında şunlar bulunuyor:

Avrupa kurumları temsilcileri.

AB üye ülkeleri ve bazı Batılı ülkelerin kolluk kuvvetleri çalışanları.

Devlet ve ticari kuruluş çalışanları.

Rusya'ya karşı eylemlerde bulunan ve Ukrayna'yı destekleyen AB ve Batılı ülke vatandaşları.

Yaptırım listesine dahil edilen kişi sayısına dair net bir bilgi verilmezken, kararın AB'nin politikalarına bir yanıt olduğu belirtildi.