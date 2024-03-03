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Gündem Rusya'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş adım: Resmen yasakladılar! O listeye dahil ettiler
Gündem

Rusya'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş adım: Resmen yasakladılar! O listeye dahil ettiler

Yeniakit Publisher
2024-03-03 07:43:00 -
Rusya'dan LGBT sapkınlığına karşı flaş adım: Resmen yasakladılar! O listeye dahil ettiler

Küresel LGBT lobisi, Batı dünyasında etkinliğini her geçen gün artırıyor. İlkokul seviyesine kadar ulaşan LGBT lobisi, küçük çocukları cinsel obje yerine koyarak propaganda çalışmalarına bile alet ediyor. Rusya'dan ise LGBT sapkınlığına karşı flaş bir adım geldi. Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ve alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etti.

Küresel sermayenin desteğiyle Batı dünyasında büyük bir güç elde eden LGBT lobisi, skandal girişimlerini sürdürüyor. Başta ABD olmak üzere birçok batı ülkesinde sözde "özgürlük" adı altında çocukları hedef alan LGBT lobisi, cinsiyetsizleştirme hedefini gerçekleştirmek için akılalmaz yöntemlere başvuruyor.

RUSYA'DAN KARŞI ADIM!

Kirli bir plan çerçevesinde televizyon, sinema, sosyal medya ve diğer dijital ağlar üzerinden propaganda alanını genişleterek sapkın düşüncülerini toplumlara kabul ettirmeye çalışan LGBT lobisine yönelik Rusya'dan karşı adım geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Rusya Adalet Bakanlığı, LGBT ve alt birimlerini yasaklı ve tasfiye edilen örgütler listesine dahil etti.

Rusya Adalet Bakanlığı uluslararası LGBT hareketini ve yapısal alt bölümlerini mahkeme kararı uyarınca yasaklılar ve tasfiye edilenler listesine dahil etti.

'AŞIRILIK YANLISI ÖRGÜT'

Yakın zamanda Yüksek Mahkeme tarafından LGBT hareketi 'aşırılık yanlısı bir örgüt' olarak kabul edilmişti. Bugün itibariyle Adalet Bakanlığı da hareketi de resmi olarak yasaklandı ve bağlantılı kuruluş ve organizasyonların tasfiye edileceği açıklandı.
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Aşırılık yanlısı faaliyetlerle mücadeleye ilişkin 25 Temmuz 2002 tarihli ve 114 sayılı Federal Kanun'un 1. maddesi uyarınca, Rusya Federasyonu topraklarında faaliyet gösteren LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini anlaşmazlığa teşvik de dahil olmak üzere aşırılık yanlısı eğilimin çeşitli belirtileri ve tezahürleri tespit edilmişti.

 

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