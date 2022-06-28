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Gündem Rusya'dan kritik NATO uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açar!
Gündem

Rusya'dan kritik NATO uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açar!

Ülkenin eski Başbakanı Medvedev, 'Rusya'nın parçası' olarak tanımladığı Kırım'a yönelik girişimin 'felakete yol açacağını' savundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 09:29:00 -
Rusya'dan kritik NATO uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açar!

Moskova'dan, özellikle son dönemde sıklıkla Üçüncü Dünya Savaşı ile ilgili söylemler artış gösteriyor.

Batı'nın Ukrayna'da nükleer savaş tehdidini göz ardı etmemesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yeni bir dünya savaşı çıkması ihtimali için "Gerçek bir risk." ifadesini kullanmıştı.

Bir açıklama da Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi.

Yeni bir savaş söylemleri

Medvedev, herhangi bir NATO üyesi devlet tarafından Kırım yarımadasına yapılacak herhangi bir müdahalenin, kendileri için "Üçüncü Dünya Savaşı"na yol açabilecek savaş ilanı anlamına geleceğini söyledi.

Medvedev, "Kırım, bizim için Rusya'nın bir parçası ve sonsuza kadar da öyle olacak. Kırım'a yönelik herhangi bir girişim, ülkemize karşı bir savaş ilanıdır." dedi.

"Üçüncü Dünya Savaşı çıkar"

Reuters'ın haberine göre, konuşmasının devamında Medvedev, "Bu (girişim) bir NATO üyesi devlet tarafından yapılırsa, tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla çatışma anlamına gelir; Üçüncü Dünya Savaşı. Tam bir felaket." ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya yorumu: Misilleme adımları atarız

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması ihtimaline de değinen Medvedev, bunun gerçekleşmesi halinde, Rusya'nın sınırlarını güçlendireceğini ve "misilleme adımlarına hazır olacağını" dile getirdi.

Medvedev, İskender füzelerinin sınır hattına yerleştirilmesinin, misilleme adımları kapsamında yer aldığını sözlerine ekledi.

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Yorumlar

432

yav tamam işte alçaklar üçüncü dünya savaşını karşılıklı başlatın bırakın artık laf söz konuşmayı bizde hem bölgede hemde 7 kıtada sizin gibi alçaklara namussuz imansız kafir piçlerine karşı savaşalım ha alçaklar başlatın şu dünya savaşını

Ruh hastası kafir

Kazakistan için de bizim topraklarımız dır diyordu.Oradaki halkını bahane ederek zamanı gelince orayı da işgal etme teşeb üsünde bulunacaktır.Müslümanlar birleşerek ancak bu hasta ruhlu kafirlerle baş edebilirler .Amerika kafirinin de başındaki bunak,sapkın inancı gereği Tanrı'yı kıyamete zorlama derdindedir.Dünyanın her tarafını yangın yerine çevirdiler ve bir üçüncü dünya savaşı peşindeler.Böyle bir savaşın benzeri yoktur ve bu da dünyanın sonunu getirebilir ,tabiki Allah(CC) izin verirse!
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