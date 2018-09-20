Rusya'dan kritik 'İstanbul' açıklaması: Belli değil...
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye krizinin görüşüleceği Rusya-Fransa-Almanya-Türkiye Zirvesinin tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.20 Eylül 2018 Perşembe 13:37
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada İdlib'in geleceğinin ele alınması öngörülen Fransa-Almanya-Rusya-Türkiye Zirvesi'nine ilişkin konuştu.
İstanbul’daki zirvenin tarihinin belirlenmediğini açıkladı.
Geçtiğimiz Cuma günü 4 ülkenin liderlerinin danışmanları İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelmiş, tarihi zirvenin ön hazırlıklarını yapmışlardı.
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