Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
Rusya'dan yapılan açıklamada, Suriye'deki militanlara karşı" Türkiye'yle Suriye'deki hedeflere nokta atışı operasyonları düzenliyoruz" denildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:11
Rusya Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Sergei Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki militanların (HTŞ) ateş güçlerini yok etmek adına nokta atışı operasyonları düzenlediklerini söyledi.
Rus Genelkurmay yetkilisi Sergei Rudskoy, "Türk meslektaşlarımızın yardımıyla teröristlerin ateş güçlerinin, askeri araçlarının, silahlarının ve teçhizat depolarının yerlerini belirlemek ve bunlara nokta atışı operasyonları düzenlemek adına tedbirler almaktayız" dedi.
Rudskoy, birbuçuk ay içinde militanların elinde bulunan tankların, ağır makinalı tüfeklerin ve çok sayıda deponun imha edildiği belirtildi.
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