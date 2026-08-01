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Dünya Rusya'dan kripto para madenciliğine yasak: Tarih belli oldu
Dünya

Rusya'dan kripto para madenciliğine yasak: Tarih belli oldu

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Rusya'dan kripto para madenciliğine yasak: Tarih belli oldu

Rus hükümeti, enerji kapasitesinde yaşanabilecek sorunları önlemek amacıyla Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk'un bazı bölgelerinde kripto para madenciliğini yasakladı. Kararın 15 Ağustos 2026'da yürürlüğe gireceği ve 2032 sonuna kadar uygulanacağı açıklandı.

Rus hükümeti, enerji arzında yaşanabilecek kapasite sorunlarını önlemek amacıyla Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk'un bazı kesimlerinde kripto para madenciliğini yasaklama kararı aldı.

Rus hükümeti, enerji tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde elektrik şebekeleri üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla kripto para madenciliğine yönelik yeni bir adım attı.

Resmi bilgi portalında yayımlanan karara göre Moskova, Moskova bölgesi ve Kursk bölgesinin bazı kesimlerinde, kripto para madenciliği yasaklandı.

YASAK 15 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Karar kapsamında söz konusu bölgelerde kripto para madenciliği faaliyetleri, 15 Ağustos 2026 tarihinden itibaren durdurulacak. Uygulama, 31 Aralık 2032'ye kadar yürürlükte kalacak.

Rus hükümeti, düzenlemenin temel amacının enerji kapasitesinde oluşabilecek açıkların önüne geçmek olduğunu belirtti.

ENERJİ KAPASİTESİ ENDİŞESİ

Rusya Enerji Bakanlığı, yüksek elektrik tüketimine sahip kripto para madenciliği tesislerinin şebekeye bağlanmasının özellikle bazı bölgelerde enerji arzı açısından risk oluşturduğunu açıklamıştı. Bakanlık, artan talebin enerji altyapısı üzerinde ciddi baskı yarattığına dikkat çekmişti.

YAPTIRIMLAR SONRASI KRİPTOYA İLGİ ARTTI

Batılı ülkelerin Ukrayna ile savaş halinde olan Rus finans sistemine yönelik yaptırımlarının ardından ülkede kripto paralara ve kripto para madenciliğine ilgi önemli ölçüde arttı.

Rusya Merkez Bankası da 2024 yılında ihracatçı ve ithalatçıların kripto paralarla sınır ötesi ödeme yapmasına imkan tanıyan uygulamayı devreye aldı.

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