Rusya’dan kırmızı et ithalatına ‘helal’ şartı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rusya Federasyonu Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından açılışı yapılan “20. Altın Sonbahar Tarım Fuarı”na katıldı. Fuar kapsamında düzenlenen Tarım İş Forumu’na katılan Pakdemirli, Rusya’nın Türkiye’ye kırmızı et ihraç etmesi talebinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Türkiye farklı bir dine mensuptur. Helal kesim gerekliliklerini ve karantina koşullarını yerine getirdiğiniz zaman neden olmasın. Türkiye olarak toplam protein üretimimizde eksiğimiz yok ancak kırmızı et tarafında bir açığımız var. Eğer Rusya bizim tedarikçimiz olma yolunda önemli adımlar atabilirse biz de Rusya ile el ele yürümek konusunda gereğini yaparız.”