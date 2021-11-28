Rusya'dan kirli plan! Harekete geçtiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Sternik, Rusya’nın Orta Asya ülkeleri ile birlikte Afganistan’daki 'tehditlerin' bölgeye yayılmasını önlemek için önleyici nitelikli tedbirler aldığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı BDT Üçüncü Dairesi Başkanı Aleksandr Sternik, Rus basınına verdiği demeçte, Afganistan’daki tehlikenin Orta Asya bölgesine yayılmasından endişe duyduklarını belirtti:

"Ön saflardaki ülkelerle birlikte önleyici tedbirler alıyor, ortak tatbikat gerçekleştiriyor, öncelikle de sınır güvenliği için olmak üzere teçhizat, askeri ürün ve özel araçların tedariğinde yardımcı oluyoruz."

Sputnik'in haberine göre, partnerlerinin taleplerine yanıt verdiklerini ve Tacikistan-Afganistan sınırının güçlendirilmesi bakımından da birçok çalışma gerçekleştirildiğini belirten Sternik, bölge ülkelerinin yeni Afganistan yönetimi ile ilişkilerinin nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı.

Sternik, bu ülkelerin komşularla Afganistan’la ilişkiler bakımından yüzyıllarca kazanılmış bir deneyime sahip olduğunu ve onlarla nasıl ilişki kurulacağını başkalarından daha iyi bildiklerini söyledi: "Bunu güvenlik ve gelişim hedeflerinin yanı sıra sınırın diğer tarafındaki akraba topluluklarla olan geleneksel bağları üzerinden hareket ederek yapıyorlar. Bunu anlayışla karşılıyoruz. Bizim görevimiz Afganistan içindeki krizin üstesinden gelmek ve tehdidin bizim tarafımıza yayılmasını önlemek adına karşılıklı çıkarlarımıza yönelik adımları koordine etmek."

Sternik, Rusya’nın bölgesel konularda Çin, Hindistan, Pakistan ve İran gibi önemli bölgesel aktörlerle zengin istişare ve karşılıklı bilgi paylaşımı deneyimine sahip olduğunu ekledi.