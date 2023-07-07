Rusya'dan kirli hamle! 'Türkiye yerine BAE'yi seçmeye başladık' diyerek duyurdular

Rus Business FM’e konuşan sektör temsilcileri, Anapa sahillerinin tıklım tıklım dolu olduğunu, güneşlenecek yer bulmak için sabah erken saatlerde yer tutmak gerektiğini söyledi.



Anapa.Media portalı genel yayın yönetmeni Yuriy Lvov, “Türkiye bu sezonda inanılmaz pahalı hale geldi. Kovid salgını öncesine göre ortalama fiyat yüzde 70-90 arttı. Türkiye’de Rus turistler ise üçte bir oranında azaldı. Rusya vatandaşları için artık Maldivlerde tatil yapmak daha ucuz” dedi.



Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan ise Türk turlarının Maldivlerle aynı seviyeye geldiğini, birçok Rus turistin artık Türkiye’den yüzde 25-30 ucuz olan Birleşik Arap Emirliklerini tercih ettiklerini söyledi.



Tur Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtçyan, Kurban Bayramı’dan Türk otellerinin tamamen dolu olduğunu, Batı Avrupa, Rusya ve Kazakistan’tan yoğun talep nedeniyle Türk otellerinin şu an için fiyat indirmesinin beklenmediğini belirtti.



Turizmci, Rus turistlerin Küba ve Sri Lanka gibi ülkeleri de daha fazla tercih etmeye başladıklarını öne sürdü.

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