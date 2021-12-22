Rusya’dan Kırım Tatar Türkü’ne elektrikli işkence!

Rus işgali altındaki Kırım’da, 17 Aralık 2021 tarihinde sabah erken saatlerde Eski Kırım (Starıy Krım) kentinde yaşayan Kırım Tatarı Nariman Ametov’un evine baskın düzenledi. İşgalci güçler, evde arama yaptı ve Nariman Ametov’u alıkoydu. Kırım Dayanışmasına konuşan Nariman Ametov, alıkonulduktan sonra kendisine işkence uygulandığını açıkladı. Ametov, işgalci görevlilerin, kafasına bir çuval geçirdiğini ve bilinmediği bir yere götürüldüğünü anlattı. Bodruma benzeyen bir yere götürüldüğünü ve kendisinden yalan makinesine (poligraf) bağlanarak ifade verilmesinin istendiğini aktaran Ametov, “Ben makineye bağlanmayı reddettim. Heyecanlı ve korkmuş olduğum için makinenin gösterdiği sonuçlarına güvenmediğimi söyledim.” diye belirtti. Ametov’un, daha sonra görevlilerin kafasına yine çuval geçirdiğini ve düşünmek için yalnız bıraktığını söyledi.

Kırım Tatarı Nariman Ametov’a işkence yapıldı!

Ametov, işgalci görevlilerin kendisinin Anğara (Perevalnoye) köyündeki doğal gaz boru hattına düzenlenen sabotaj çerçevesinde alıkonulduğunu bildirdiğini belirterek, “Yanıma biri geldi bağırarak ismimi sordu. Daha sonra benim adım Maksim dedi. Ben insanları konuşturan adamım. Ben bir makineyim, bir devletim. Ben buraya Kırım’a senin gibileri ezmeye geldim. Ben ona: ‘Bu doğru değil. Ben bir şey yapmadım’ dedim. Buna cevap olarak: ‘Elimden gelen her şeyi yapacağım, sana her şeyi itiraf ettireceğim.’ dedi. Tüm konuşmaya hakaret ve küfürlerle eşlik ediyordu.” diye anlattı.

Ametov daha sonra bir bantla sıkıca sandalyeye bağlandığını ayrıca çuvala geçirilen kafasının da sıkı bir şekilde bantlandığını ve kafasına elektrik kablolarının bağlandığını aktardı. Kendisine üç kere elektrik verildiğini bildiren Ametov, “Üçüncü kez çok yüksek akım verildi. Beynim eridi. Hiçbir şey kontrol edemiyordum. Bundan sonra ‘yeter, ben yalan makinesini kabul ediyorum!’ diye bağırdım. Buna cevap olarak görevli: ‘Artık ben karar veriyorum’ diyerek elektrik vermeye devam etti. Ben artık oradan sağ çıkamayacağımı düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Nariman Ametov, sabahtan akşama kadar işgalci görevliler tarafından alıkonuldu. Yakınları onun nerede bulunduğunu bilmiyordu. Ametov sorgu sırasında avukatın çağrılmasını talep ettiğini ama bu talebinin görmezden gelindiğini belirtti.

İşgalci Rusya’dan sözde sabotaj iddiasıyla Kırım Tatarlarına baskı

Rus istihbaratından, 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021 tarihinde sözde “sabotaj eyleminin” düzenlendiği iddia edilirken “sabotajın” güya Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ve Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından organize edildiği ileri sürüldü. FSB, yürütülen “soruşturma” çerçevesinde 3 “şüphelinin” tutuklandığını bildirirken; Ukrayna tarafının “sabotajı düzenleyen kişilere” güya 2 bin dolar ödül sözü verdiğini iddia etti. Rus propaganda televizyon kanalı Zvezda’nın Telegram hesabında yayımlanan haberde, sözde sabotajın düzenlendiği yerden görüntülere ve güya sabotaj eylemini düzenleyen Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un itiraf videolarına yer verildi.

3 Kırım Tatarı hakkında tutuklama kararı alındı

Sözde Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, 6 Eylül’de, KTMM Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Kırım Tatar aktivistleri Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov hakkında tutuklama kararı aldı. FSB yürüttüğü düzmece soruşturma sonucu alıkoyduğu Nariman Celal, Asan Ahtemov ve Aziz Ahtemov’u güya “sabotaj” düzenlemekle ile suçluyor.

Alıkonulan kırım tatarlarına işkence uygulandı

İşgalciler günler boyunca Aziz Ahtemov ve Asan Ahtemov’un bağımsız avukatlara görüşmesine izin vermedi. Daha sonra büyük çabalar sonucu müvekkil ile görüşen Avukat Ayder Azamatov, işgalci Rus güçlerinin Kırım Tatarlarına işkence uyguladıklarını anlattı.

İki kişiye tutuklama cezası

Öte yandan asılsız bahanelerle haklarında dava açılan Kırım Tatarları Şevket Useinov ve Eldar Odamanov hakkında, tutuklama cezası kararı alındı. Biri gece ortasında, diğeri sabah erken saatlerinde FSB görevlileri tarafından kaçırılan Kırım Tatarları Şevket Useinov ve Eldar Odamanov hakkında Rusya İdari Suçlar Kanununun 19.3 maddesi uyarınca (polis görevlisinin talebine uymamak) dava açıldı. Sözde Kiyevskiy Bölge Mahkemesi, Kırım Tatarlarını suçlu bularak Şevket Useinov hakkında 14 gün tutuklama cezası, Eldar Odamanov hakkında ise 15 gün tutuklama cezası kararı aldı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı