Rusya'dan katliam saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentinde konut ile çocuk parkına güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, en az 55 kişi yaralandı.
Rusya-Ukrayna savaşında gerilim had safhaya ulaştı. Ukrayna'nın Kursk bölgesindek ilerleyişi sonrası Rusya, Ukrayna'da ardı ardına saldırılar düzenliyor.
RUSYA, ÇOCUK PARKI VE SİVİLLERİN KALDIĞI BİNAYI VURDU: 6 ÖLÜ, 55 YARALI
Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkov kentinde çocuk parkı ile konuta güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, en az 55 kişi de yaralandı.
Saldırının ardından 12 katlı binada yangın çıkarken, olay yerinde bulunan park halindeki araçlar da alevlere teslim oldu.
Harkov Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, yaralılardan 20'sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Kaynak: İHA
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