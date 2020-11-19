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Dünya Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan zafere bir adım uzaktayken onların elinden...
Dünya

Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan zafere bir adım uzaktayken onların elinden...

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Dağlık Karabağ'daki anlaşmayı bozmaya çalışan bazı ülkeler olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:06:00 - 2020-11-19 11:07:58
Rusya’dan Karabağ açıklaması: Azerbaycan zafere bir adım uzaktayken onların elinden...

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Batı ülkelerinin Dağlık Karabağ ile ilgili varılan anlaşmayı bozmaları için Ermeni ve Azeri milliyetçileri kışkırtmaya çalıştıklarını belirtti.

Narışkin’in SVR basın dairesi tarafından yayınlanan açıklamasında, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Dağlık Karabağ ile ilgili varılan anlaşmayı bozmaları için Ermeni ve Azeri milliyetçileri kışkırtmaya çalıştıkları ifade edildi.

“Önde gelen NATO ülkeleri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın aktif katılımıyla Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda varılan anlaşmadan dolayı sinirlendiklerini gizlemeye çalışıyor. ABD ve müttefiklerinin, savaşın Moskova'nın arabuluculuğuyla durdurulduğundan canları sıkkın. Ne de olsa bu, onların onlarca yıllık Rusya'yı Güney Kafkasya’dan dışlamaya yönelik çalışmalarını ‘sıfırladı’” denilen açıklama, şöyle devam etti:

Sputnik'in haberine göre, “Elimizdeki bilgilere göre bazı Batılı ülkeler mevcut kanallar aracılığıyla Ermeni ve Azeri milliyetçileri ateşkes anlaşmasını itibarsızlaştırmaya ve bozmaya kışkırtıyor. Ermenileri, Dağlık Karabağ’da barışın Erivan için yenilgi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. ‘Sonuna kadar savaşma’ gerekliliği fikri ortaya atılıyor. Azerilere ise, Azerbaycan ordusu Hankendi'yi (Stepanakert) almaktan bir adım uzaktayken Kremlin'in ‘zaferlerini çaldığı’ söyleniyor.”

Ne ABD’nin ne de Avrupa’nın bölgede oluşan güç dengesine katlanmak istediği dile getirilen açıklamada, “Onu ‘parçalamak' için Azerbaycan ve Ermenistan halkları arasında anlaşmazlığı kışkırtmayı yeniden denemekten daha iyi bir şey düşünmediler” denildi ve eklendi:

“Bu tür eylemler, ABD ve Avrupalı dostlarının her zaman olduğu gibi sorunlarını sıradan insanların, bu defasında da Azerbaycanlıların ve Ermenilerin çıkarları pahasına çözdüklerinin başka bir kanıtı. Amerikalılar ve Avrupalılar, kışkırtmalarının yeniden kan dökülmesine yol açacağından ve bölgenin ciddi bir askeri çatışmaya sürükleneceğinden endişe duymuyorlar"

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Yorumlar

gercekler nedir bulmak aramakl azım seyretmek değil

amerika ve avrupalılar bu bölgede değiller bu bölgenin ülkeleri biribine sınır komsuları bunu ermeniler tarih boyunca anlamadılar ama su an anlarlarlar artık,
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