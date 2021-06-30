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Siyaset Rusya'dan Kanal İstanbul için flaş sözler: Yabancı askerlerin yer almasına zemin hazırlamayacak
Siyaset

Rusya'dan Kanal İstanbul için flaş sözler: Yabancı askerlerin yer almasına zemin hazırlamayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 17:47:00 - 2021-06-30 18:04:22
Rusya'dan Kanal İstanbul için flaş sözler: Yabancı askerlerin yer almasına zemin hazırlamayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Kritik görüşmeler sonrası yapılan basın açıklamasında Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz." diye konuştu.

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