Rusya'dan kafaları karıştıran Samsun kararı
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Ukrayna savaşı nedeniyle sivil uçakların iniş ve kalkışına kapalı olan Krasnodar Havalimanı'ndan Samsun'a uçuş yapılmasına izin verdi. Alınan karar kafa karışıklığına sebep oldu.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsia) Samsun'a uçuş yapılmasına izin verdi.
Rusya Federasyonu, Türkiye'nin bir şehrine daha uçuş izni veridi. Ülkenin havacılık otoritesi Rosaviatsia, Azimut Hava Yollarına Krasnodar'dan Samsun'a uçuş izini verdi.
Havalimanı sivil uçuşlara kapalı
Ancak devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle Krasnodar Havalimanı şu anda sivil uçakların iniş ve kalkışına kapalı.
Red Wings'e Novosibirsk'ten Çin'in Sanya şehrine uçuş veren Rosaviatsia, daha önce bu şirkete verdiği Korfu, Mikonos (Yunanistan) ve Larnaka (Güney Kıbrıs) uçuş izinlerini iptal etti.
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