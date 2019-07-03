Rusya'dan İsrail'e sert tepki: Endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın mensuplarının sorusu üzerine, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 6 avcı uçağının Lübnan hava sahasına geçerek Şam ve Humus'un bazı noktalarını hedef aldığını ifade etti.

Zaharova, "Yaşanan endişe verici gelişmelerden rahatsızlık duyuyoruz. Gerilimin tırmanması Moskova'da büyük bir endişe yaratıyor. Suriye'nin egemenliğini kaba şekilde ihlal eden güç eylemleri, normalleşmenin önüne geçmekle kalmıyor, Ortadoğu'daki ülkelerin hiçbirinin ulusal güvenlik çıkarlarının güvenle tesis edilemeyeceği tehdit koşulları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, bazı füzelerin Esed rejiminin hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının da yerleşim birimlerinin çok yakınına düştüğü bilgisini de paylaştı.

Esed rejimine bağlı Suriye Arap Haber Ajansı'nda (SANA) yer alan haberde İsrail uçaklarının, Şam'ın bazı dış mahalleleri ile Humus'taki askeri hedefleri bombaladığı belirtilmişti.

Esed rejimine ait basınına göre saldırılarda 1'i bebek 16 sivil öldü. Bu saldırı, İsrail'in Mayıs 2018'den bu yana düzenlediği en büyük saldırı oldu.