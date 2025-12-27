Rusya'dan "ihanet" kararı: ABD'ye bilgi sızdıran diplomata 12 yıl hapis!

  • İSTANBUL
Rusya'nın Houston Başkonsolosluğu eski görevlisi Arseniy Konovalov, para karşılığında ABD istihbaratına gizli bilgi sızdırmaktan suçlu bulundu. Moskova'da görülen davada Konovalov, 12 yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesi, ABD istihbarat servislerine gizli bilgi sağladığı gerekçesiyle Mart 2024'te tutuklanan eski diplomat Arseniy Konovalov hakkındaki kararını resmen açıkladı. Bir dönem Rusya'nın Houston Başkonsolosluğu'nda İkinci Katip olarak görev yapan Konovalov, vatana ihanet suçundan mahkum edildi.

PARA KARŞILIĞI İHANET

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yürütülen soruşturma, Konovalov'un 2014-2017 yılları arasındaki ABD görevi sırasında CIA veya FBI gibi birimlerle karanlık ilişkilere girdiğini ortaya koydu. Mahkeme kayıtlarına göre Konovalov, görev gereği ulaştığı devlet sırlarını nakit para karşılığında Amerikalı muhataplarına servis etti.

FSB’nin açıklamasında şu sert ifadeler yer aldı:

"Dışişleri Bakanlığı çalışanı Konovalov'un, görevinde öğrendiği gizli bilgileri para karşılığında ABD istihbaratına aktardığı somut delillerle tespit edilmiştir. Sanık, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. maddesi olan 'ihanet' suçundan hüküm giymiştir."

SIRLAR PAYLAŞILMADI

Mahkeme, Konovalov'u 12 yıl hapis cezasının yanı sıra 100 bin ruble para cezasına ve tahliyesinin ardından 1 yıl süreyle özgürlüğünün kısıtlanmasına mahkum etti. Rus makamları, sızdırılan bilgilerin niteliği veya operasyonun detayları hakkında ser verip sır vermedi. Bu karar, son dönemde Rusya’da Batı adına casusluk yaptığı iddia edilen bürokratlara yönelik yürütülen kapsamlı temizlik operasyonunun bir parçası olarak görülüyor.

 

