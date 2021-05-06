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Dünya Rusya’dan gündemi sarsan çıkış! ‘Saldırıları cevapsız bırakmayacağız’
Dünya

Rusya’dan gündemi sarsan çıkış! ‘Saldırıları cevapsız bırakmayacağız’

Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘bu tür saldırıları cevapsız bırakmayacağız’ dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:21:00 -
Rusya’dan gündemi sarsan çıkış! ‘Saldırıları cevapsız bırakmayacağız’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik yaptırımlarını cevapsız bırakmayacaklarını bildirdi.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyarette bulunan Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ara Ayvazyan ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya ve AB arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Lavrov, "AB ile zamanında benzeri görülmemiş şekilde gelişmiş ilişkilerin tüm mimarisi, Ukrayna'daki olaylar nedeniyle Brüksel tarafından tahrip edildi." dedi.

AB ile Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiklerine dikkati çeken Lavrov, bu yaptırımların "temelsiz" ve "gayrimeşru" olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Rusya, Rus yönetimi, Rus milletvekilleri ve şirketlerimize yönelik bu tür saldırıları cevapsız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

AB'nin "kendisine her şeyi mübah" gördüğünü ve "cezasız kalma hissiyle boğulmaya" başladığını ifade eden Lavrov, "Bu, çıkmaz bir yol." yorumunda bulundu.

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