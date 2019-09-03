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Rusya'dan gözdağı! Gerilimin tırmandığı bölgede füzeleri ateşledi

Rusya, Japonya ile arasında tartışmalı bir bölge olan Kuril Adaları’nda gemisavar füze sistemlerini test etti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Rus hükumet yetkilisi, "Sistem zaten kuruluydu ve şimdi operasyona hazırlanıyorlar" dedi.

03 Eylül 2019 Salı 16:23
Rusya'dan gözdağı! Gerilimin tırmandığı bölgede füzeleri ateşledi

Rusya, Kuril Adaları zincirinin kuzeyindeki iki adada, Bastion mobil kıyı savunma gemisavar füze sistemlerini kurduğunu ve test ettiğini açıkladı. Rusya’nın böylelikle Kamçatka Yarımadası’ndan Hokkaido’ya uzanan savunma hattını tamamladığı bildirildi.

Japan Times gazetesine konuşan bir Rus hükûmet yetkilisi, “Sistem zaten kuruluydu ve şimdi operasyona hazırlanıyorlar.” dedi.

Rusya ayrıca, Kuzeybatı Pasifik Okyanusu’ndaki Okhotsk Denizi’nde Kuril Adaları zincirinin merkezine yakın, Raikoke’den Golovnin Boğazı’na 16 kilometre mesafede ıssız bir volkanik ada olan Matua’ya bir gemi tespit telsiz üssü ve bir hava filosu da kurmayı planlıyor.

Japonya ve Rusya arasındaki Kuril Adaları sorunu

Anlaşmazlığa konu adalar, aynı zincirdeki anlaşmazlık konusu olmayan diğer adalarla birlikte 2. Dünya Savaşı’nın sonunda Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. Anlaşmazlık konusu adalar Sahalin Oblastı’na bağlı Yuzhno-Kurilsky Rayonu’nun parçası olarak Rusya’nın yönetimindedir.

Adalar üzerinde hak iddia eden Japonya, Kuzey Torpakları adını verdiği adaları Hokkaido’ya bağlı Nemuro alt prefektörlüğünün parçası olarak kabul etmektedir.

1951 tarihli San Francisco Barış Antlaşması’na göre Japonya’nın adalar üzerindeki iddiasından vazgeçmesi gerekmektedir ancak antlaşma Sovyetler Birliği’nin adalar üzerindeki egemenliğini de tanımamaktadır.

Japonya ayrıca anlaşmazlık konusu adaların, Kuril Adaları’nın parçası olmadığından bahisle antlaşma kapsamı dışında kaldığını öne sürmektedir.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:23
  1. Golovnin Boğazı
  2. Pasifik Okyanusu
  3. Okhotsk Denizi
  4. Kuril Adaları zinciri
  5. Kuril Adaları
  6. 2. Dünya Savaşı
  7. Sovyetler Birliği
  8. Japonya
  9. Kuzey Torpakları
  10. San Francisco Barış Antlaşması

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