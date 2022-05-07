Rusya’dan gövde gösterisi! 'Kıyamet Uçağı' da yer aldı

Rusya’nın 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu seneki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını bildirdi.

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu sene ayrı bir önem kazandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.

'Kıyamet Uçağı' da yer aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 de tören provasında yerini aldı.

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Vladimir Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.