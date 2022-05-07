  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’dan gövde gösterisi! 'Kıyamet Uçağı' da yer aldı
Dünya

Rusya’dan gövde gösterisi! 'Kıyamet Uçağı' da yer aldı

Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit töreni provası, başkent Moskova’nın Kızıl Meydanı’nda yapıldı. Rus Ordusu’nun birçok biriminin katıldığı tören provası, Rusya’nın askeri gücünün bir gösterisi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 18:28:00 -
Rusya’dan gövde gösterisi! 'Kıyamet Uçağı' da yer aldı

Rusya’nın 9 Mayıs 1945'te Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferi kutlayan Rus ordusu, bu seneki kutlamalar için Kızıl Meydan’da kıyafetli prova gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, tören provasına 11 bin askerin, 131 adet modern askeri donanımın yanı sıra T-34-85 tanklarının katıldığını bildirdi.

Provaya Rus Hava Kuvvetleri, 77 uçak ve helikopterle katıldı.

Batı basınında Rusya için tarihi bir öneme sahip 9 Mayıs’ta ya işgale son vereceği ya da tam bir savaş ilan edeceği iddiaları üzerine Zafer Günü, bu sene ayrı bir önem kazandı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında "1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 77. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreninin kostümlü provası bugün Moskova'nın Kızıl Meydanı'nda yapıldı" ifadelerini kullandı.

'Kıyamet Uçağı' da yer aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'Kıyamet Uçağı veya Uçan Kremlin' olarak adlandırılan Ilyushin II-80 de tören provasında yerini aldı.

Ilyushin Il-80, bir nükleer savaş patlak verdiğinde Vladimir Putin'in savaşı yönetmeye devam etmesine izin verecek acil durum stratejik ekipmanına sahip Rus yapımı bir uçak olarak biliniyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay