  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi
Dünya

Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi

Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği açıklandı.

Moskova Tahkim Mahkemesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine 12 Aralıkta açtığı davada 18,2 trilyon ruble tazminat talep ettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın 210 milyar avrosunun Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası da aynı gün yaptığı açıklamada, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!
AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Dünya

AB'den Rusya'ya ağır darbe: 210 milyar avroluk varlık süresiz donduruldu!

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Dünya

Rusya: Ukrayna'da bir haftada 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Ukrayna: Rusya Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenledi
Ukrayna: Rusya Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenledi

Dünya

Ukrayna: Rusya Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenledi

Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'
Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'

Dünya

Rusya: 'Avrupa'ya misillememiz gecikmeyecek!'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Prof. Dr. Cevdet Erdol Akşam gazetesine yazdığı “Bir Yıl, Bir İmza, Bir Keder” başlıklı yazısında hastanelerle ilgili önemli iddialar ortaya..
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi
Gündem

Mehmet Akif Ersoy’dan geri adım! Sözlerinin maksadını aştığını söyledi

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, kamuoyunda tartışma yaratan “siyasi operasyon” ifadeleriyle ilgili yeni bir açıklama..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23